Palestinsk 16-åring skal være drept av israelske sikkerhetsstyrker

Departementet sier at 16 år gamle Ahmed Shehada døde etter å ha blitt skutt i brystet.

Fire andre palestinere ble såret i raidet i byen Nablus, en av dem alvorlig, heter det videre.

Holder igjen lik

Samtidig har palestinere holdt igjen liket til en sivil israeler som døde i en bilulykke i byen Jenin nord på Vestbredden, ifølge lokale medier.

Ifølge det israelske militæret ble de to israelerne sendt til et palestinsk sykehus etter ulykken. En av dem døde, mens tilstanden er alvorlig for den andre, heter det videre.

Den skadde skal ha blitt tatt til et israelsk sykehus for ytterligere behandling, men liket til den døde har ikke blitt overlevert, ifølge militæret.

– Liket ble tatt fra sykehuset i Jenin, og ventes å bli returnert til Israel snart, som en påkrevd humanitær handling, sier militæret i en uttalelse.

Den døde er en videregåendeelev fra en israelsk minoritetsgruppe, heter det videre. Ifølge nyhetsbyrået AFPs kilder har liket havnet i hendene på en væpnet gruppe.

Bortførte israelere, døde som levende, har tidligere blitt brukt som forhandlingsbrikker av væpnede palestinske grupper som ønsker å sikre løslatelse av fanger og at likene til palestinere som blir drept i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker, blir returnert.

Blusset opp

Volden på Vestbredden har blusset opp de siste månedene. Israel har trappet opp raid og medfølgende pågripelser etter en rekke angrep utført av palestinere i Israel der 19 mennesker ble drept i fjor vår.

Ytterligere minst ti israelere er drept i nylige angrep. I samme periode har mer enn 130 palestinere blitt drept av israelske sikkerhetsstyrker.

Israel sier at de fleste som er drept, er militante, men ifølge nyhetsbyrået AP har også ungdommer som demonstrerer mot raidene, og folk som ikke er innblandet i sammenstøtene, blitt drept.

Ifølge Israel er de nesten daglige raidene nødvendige for å bryte opp militante nettverk, fordi palestinske sikkerhetsstyrker enten ikke vil eller ikke er i stand til å gjøre dette.

Palestinerne mener at de undergraver deres sikkerhetsstyrker, og at de har som formål å befeste Israels 55 år lange okkupasjon av området.