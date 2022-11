Minst 14 drept i to angrep i Burkina Faso

– Væpnede personer angrep landsbyen Safi tidlig mandag, sier en sikkerhetskilde til nyhetsbyrået AFP. AFP skriver videre at VDP-militsen, som støtter landets militære, mistet åtte soldater.

Også en lokal kilde opplyser om angrepet. Sikkerhetskilden sier videre at seks sivile ble drept i et annet angrep i nærheten av Markoye.

Burkina Faso, et av verdens fattigste land, har slitt med et jihadistopprør siden 2015. Tusenvis av sivile og sikkerhetsstyrker har blitt drept, og rundt to millioner mennesker er drevet på flukt.

Misfornøyde offiserer fra militæret har gjennomført to kupp i år, og begge kuppene er blitt rettferdiggjort med lovnader om å slå ned jihadistopprøret.