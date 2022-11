Bistandsarbeider blant de drepte i angrep i Mosambik

Lokale medier melder at ytterligere fire personer ble drept i angrepet i Cabo Delgado, som ligger nord i landet.

Hjelpeorganisasjonen Solidarité skriver i en uttalelse at de er i sjokk etter nyheten om at en av deres kolleger ble drept i et angrep søndag.

En talskvinne for den Paris-baserte organisasjonen sier til AFP at det dreier seg om mosambikisk mann i 30-årene.

Det mosambikiske nyhetsnettstedet melder at til sammen fem ble drept i angrepet, blant dem en lokal politileder, hans kone og nevø, samt bistandsarbeideren.

De ble angrepet mens de reiste fra distriktet Muidumbe til kystbyen Palma, som ble åsted for et dødelig angrep i mars i fjor. Det angrepet førte til at den franske oljegiganten TotalEnergies stanset et gassprosjekt med en verdi på 20 milliarder dollar.

Solidarités er til stede i Cabo Delgado for å hjelpe til med vann, sanitærforhold, tilfluktsrom og mat etter en oppgang i jihadistisk vold i området.

Det brøt ut et jihadistopprør i oktober 2017 da krigere som siden har erklært støtte til IS, angrep kystområder nære grensa til Tanzania.

Mer enn 3.000 soldater fra Rwanda og andre sørafrikanske land har hjulpet Mosambik med å fordrive jihadistene fra deres tilfluktssteder, men de utgjør stadig en trussel.