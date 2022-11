Dato satt for bedragerisak mot Trump

Dommer Arthur Engoron i Manhattans høyesterett fastsatte datoen for rettssaken der Trump og familien blant annet anklages for å ha oppgitt falske opplysninger om størrelsen på sin formue for å berike seg selv.

Oppstarten av rettssaken, som Trumps advokater trolig vil forsøke å få utsatt, vil komme like før starten på Det republikanske partiets primærvalg før presidentvalget i 2024.

Det sivile søksmålet er ført av New Yorks justisminister Letitia James, og er også rettet mot ekspresidentens barn Ivanka, Eric og Donald Trump junior, samt mot familiebedriften Trump Organization.

James mener at de i tillegg til falske opplysninger om formuen, også har løyet om verdi på eiendommer, med hensikt å skaffe seg lån og bekreftelser på at lån er nedbetalt, få forsikringsytelser og å betale lavere skatt.

James, som er demokrat, har bedt Trump om å betale minst 250 millioner dollar som straff, beløpet hun mener han tjente på det angivelige bedrageriet, og om at familien hans ikke lenger skal få drive næringsvirksomhet i delstaten.

Siktelsen er ikke strafferettslig. Søksmålet kommer i kjølvannet av en tre år lang sivil etterforskning av Trump og hans næringsvirksomhet.

Trump hevder at søksmålet er politisk motivert og at familien ikke har gjort noe galt. Han har flere ganger forsøkt å få det forkastet.