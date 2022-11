De fire – tre menn og en kvinne – ble funnet drept på en gård 90 kilometer nordvest for Oklahoma City søndag kveld lokal tid. Et femte offer er skadd og fraktet til sykehus.

Statspolitiet sier at etterforskningen er i et tidlig stadium og at pårørende ikke er varslet grunnet betydelige språkproblemer. Politiet har ennå ikke foretatt noen arrestasjon, men har en person under mistanke. De tror at denne personen kjente de fire drepte.

– Basert på etterforskningen så langt, ser ikke dette ut til å være en tilfeldig voldshandling, sier politiet i en kunngjøring. Det foreligger ingen opplysninger om hvordan de kinesiske statsborgerne er drept.