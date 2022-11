Italias statsminister stevner gravejournalister for retten

Den siste hendelsen gjelder Emiliano Fittipaldi som skriver for venstreavisen Domani. Både Fittipaldi og redaktøren, Stefano Feltri, er beskyldt for å ha forvrengt de faktiske forhold i en artikkel som i fjor antydet at Meloni hadde forsøkt å hjelpe en venn med å vinne en offentlig kontrakt under pandemien.

Meloni og hennes høyreparti Italias brødre var den gang i opposisjon. Hun avviste antydningen blankt og tok saken til retten. En dommer i Roma bestemte i forrige uken at saken skal tas behandles. Melonis advokat sier den er berammet til 10. juli 2024.

– Jeg rapporterte bare det som var sannheten, sier Fittipaldi. Han forsikrer at han og avisen Domni vil fortsette sin kritiske gransking av regjeringen og at de ikke vil vike tilbake for vanskelige saker.

Beslutningen om at denne saken skal opp for retten kom samtidig med at en beslektet sak ble tatt opp til rettsbehandling. Denne saken gjelder gravejournalist og anti-mafiaforfatter Roberto Saviano, som er beskyldt av Meloni for å ærekrenket henne gjennom en kritisk artikkel om hennes holdning til migranter.

Salviano, Fittipaldi og Feltri risikerer opp til tre års fengsel hvis de blir funnet skyldige.