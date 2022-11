Kronprinsen besøkte søppelplass i Kenya

Formålet var å sette søkelyset på plastforurensing som et stort globalt problem. På avfallsanlegget utenfor Nairobi fikk de to tronarvingene se hvordan det jobbes med å løse lokal plastforurensing.

Det handler både om bærekraft og om å sette søkelyset på alt som produseres, påpekte kronprins Haakon og kronprinsesse Victoria.

– Vi ser at vi ikke har den endelige løsningen for hvordan vi skal håndtere avfall. Vi har det ikke i Sverige, ikke i Norge og ikke her i Kenya, sa kronprinsen.

– Vi har teknologi som vi har jobbet med, og vi kan lære av hverandre, la han til.

Kronprinsesse Victoria av Sverige og kronprins Haakon besøkte tirsdag Kitengela Waste Management Entrepreneurship Hub utenfor Nairobi i Kenya. De to fikk se nye løsninger på hvordan man skal takle søppelmengder. Foto: Lise Åserud / NTB

På anlegget fikk de møte og snakke med avfallsplukkere som lever av å samle inn, sortere og resirkulere plastavfall som ellers ville endt i naturen. De er en del av en uformell sektor som har vokst fram i mangel på offentlige systemer for avfallshåndtering, og som spiller en viktig rolle i kampen mot plastforurensing.

Kronprins Haakon mener Kenya viser hvordan de fortsetter å satse på bærekraftmålene gjennom jobben de gjør.

– De har en tydelig strategi fram mot 2030, og de har et viktig partnerskap med FN, sa han.

De to tronarvingene er på et tre dager langt besøk i Kenya. Der skal de også besøke unge gründere på en innovasjonshub i Nairobi, samt møte lokale FN-ansatte ved UNDPs kontor.