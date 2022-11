Den amerikanske reaksjonen kom etter en melding om at Iran har begynt å anrike uran til en renhetsgrad på 60 prosent. Anrikingen skjer ved Fordo-anlegget, ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA.

– Vi vil sørge for at presidenten har alle muligheter tilgjengelige. Vi har absolutt ikke endret vår holdning om at vi ikke vil tillate at Iran skaffer seg atomvåpen, sier talsperson John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.