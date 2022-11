Skadene etter de omfattende russiske rakettangrepene blir betegnet som kolossale av sjefen for det statlige nettselskapet Ukrenergo. Befolkningen i landet blir bedt om å hamstre nødvendige varer, eventuelt evakuere de hardest rammede områdene.

Direktøren for det private kraftselskapet DTEK Yasno, Sergeyj Kovalenko, sier på Facebook at selskapet har fått beskjed fra det nasjonale nettselskapet om at strømmen fortsatt skal kuttes i perioder. Årsaken er at det som er tilgjengelig av kraft, skal fordeles mellom alle de rammede områdene.

– Selv om det er færre slike strømkutt nå, må alle innstille seg på at strømmen kommer og går, kanskje helt fram til mars, sier Kovalenko.

Alle kraftverk berørt

Sjefen for Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskjyj, sier at så godt som alle kraftverk, uansett energikilde, er påført skader av større eller mindre art. De største ødeleggelsene skjedde under det massive bombardementet tirsdag 15. november, legger han til.

Han legger til at folk må forberede seg som best de kan med mat, varme klær og tepper, alt som hjelper til med å holde ut en lengre periode uten strøm. I det nylig frigjorte Kherson har ukrainske myndigheter satt opp togtransport for å hjelpe innbyggerne med å ta seg vestover mot Kyiv-regionen.

Lokalbefolkningen opplever strøm- og vannmangel, og tusener sitter isolert i store boligblokker og varmer seg provisorisk med gassbluss mens temperaturen ute faller mot null. I disse områdene i Ukraina kan det bli minus 20 grader vinterstid. Den første snøen har allerede falt i flere områder.

En innbygger i Danylo forbereder en generator under en strømutkobling. Foto: Andrew Kravchenko / AP

Angrepsbølger

Russland har de siste ukene sendte bølger av raketter mot sivile mål, først og fremst kraftverk og transformatorer. Millioner har tidvis vært uten strøm. President Volodymyr Zelenskyj sier at halvparten av landets kraftverk er påført skader.

– Denne vinteren kan bli livstruende for millioner av ukrainere, sier Verdens Helseorganisasjonens (WHOs) Europa-direktør Hans Henri Kluge. I Kyiv-området er 150 tettsteder fortsatt utsatt for hyppige strømutkoblinger, til tross for at over 70 team av reparatører er spredd rundt i regionen.

Kluge anslår at rundt ti millioner ukrainere er uten strøm.

Strømutkoblingene rammer også helse- og pleiesektoren hardt. Flere hundre sykehus og institusjoner kan ikke drive som normalt da det er mangel på vann, strøm og brensel, opplyser WHO.