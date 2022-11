Over 250 mistet livet i jordskjelvet i Indonesia

De legger til at 377 personer er skadd, mens 31 fortsatt er savnet, ifølge Reuters. Over 7.000 personer har mistet hjemmene sine. Skjelvet hadde en styrke på 5,6.

Indonesias president Joko Widodo besøkte tirsdag Cianjur-distriktet på Java, der skjelvet fikk hundrevis av bygninger til å rase sammen.

Widodo lover hjelp til gjenoppbyggingen, men understreker at de må bygges slik at de tåler nye skjelv. Alle som har mistet hjemmene sine, skal ifølge presidenten få rundt 60.000 kroner av myndighetene.

Besøket ble gjennomført samtidig som redningsarbeidere fortsatt graver i ruinene i håp om å finne overlevende. Arbeidet er en kamp mot klokka.

Ifølge sjefen for landets redningsetat, Henri Alfiandi, er over 2.300 bygninger ødelagt. Han sier at mange av de omkomne er barn som hadde undervisning på en koranskole som raste sammen.

Samtidig blir det satt opp telt som skal huse alle som har mistet hjemmene sine.

De nasjonale dødstallene varierer fra 103 til 163, men lokale myndigheter har hele tiden operert med høyere tall.

Skjelvet førte også til flere jordskred, og minst 14 omkomne er funnet begravd i ett av dem.