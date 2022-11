Redningsaksjon ved Kreta etter nødanrop fra båt med hundrevis om bord

Det er tirsdag morgen kraftig vind i området, noe som gjør redningsarbeidet vanskelig, forteller en talsperson for den greske kystvakten til AFP.

– I nødanropet ble det oppgitt at det var 400–500 mennesker om bord. De kan se båten, den driver, det er et stort antall mennesker om bord, sier hun.

Nødanropet kom kort tid etter midnatt. To lasteskip, et tankskip og to italienske fiskebåter hjelper til i redningsaksjonen, ifølge kystvakten.

Den greske kystvakten og EUs grensebyrå Frontex har trappet opp patruljene i Egeerhavet, noe som skal ha ført til at flere migranter og flyktninger forsøker å nå Europa via den mye lengre og farligere sjøruten sør for Kreta.

Samtidig er dette en rute som brukes av mange som forsøker å komme seg bort fra kriserammede Libanon, blant dem både libanesere, palestinere og syriske flyktninger.

I slutten av september sank en båt utenfor kysten av Syria etter at den hadde lagt ut fra den libanesiske byen Tripoli. Rundt 100 mennesker ble funnet druknet, mens kun 20 ble reddet opp av sjøen i live.

For få uker siden druknet opptil 60 mennesker da en seilbåt kantret i dårlig vær ved øya Evvia øst for Aten. Båten kom fra Tyrkia, og om bord var det blant annet iranere, afghanere og egyptere. Kun tolv personer ble funnet i live.