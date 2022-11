USA undersøker anklager om at russiske soldater er henrettet i Ukraina

– Vi følger åpenbart nøye med på dette, sier Beth Van Schaack, som er USAs utsending for internasjonal rett, ifølge Reuters.

Hun understreker også at folkeretten gjelder for alle parter i en krig, og at uansett hvem som begår krigsforbrytelser, så bør de stilles til ansvar.

I sosiale medier sirkulerer det nå videoer som angivelig viser at ukrainske soldater henretter russiske krigsfanger. På videoen ligger det som ser ut til å være russiske soldater på bakken etter at de tilsynelatende har overgitt seg. Deretter høres skudd fra automatvåpen, hvorpå videoen viser tolv livløse kropper.