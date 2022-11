Krigsveteran hylles som helt etter skytingen i Colorado Springs

Mannen er en av de to som hjalp til med å stoppe 22-åringen som drepte fem og såret 18 i en LHBTIQ-klubb i Colorado Springs i helgen. Han har vært utplassert i Afghanistan og Irak, opplyser mannens kone.

Byens ordfører John Suthers sa at to helter reddet mange liv på klubben da de klarte å stoppe gjerningsmannen. De to mennene heter Rich Fierro og Thomas James.

Fierros kone, Jess Fierro, skrev mandag at mannen hennes er en dekorert krigsveteran. Hun skriver videre at han løp bort til gjerningsmannen, slang ham i bakken, tok tak i pistolen hans og slo ham med den. Fierro og James holdt ham deretter nede.

Blant de drepte i skytingen er Rich og Jess Fierros datters kjæreste. De var til stede i Club Q for å feire en venns fødselsdag.

Jess Fierro sier til Reuters at skytingen har gjenopplivet ektemannens posttraumatiske stresslidelse.

Rich Fierro tjenestegjorde 14 år i det amerikanske militæret. Han ble utplassert i Irak tre ganger og Afghanistan én gang.

Den 22 år gamle mannen som åpnet ild, er siktet for drap og hatkriminalitet. Han kom inn på nattklubben natt til søndag og begynte å skyte, før han ganske raskt lagt i bakken.

Mannen er lagt inn på sykehus, men er ikke alvorlig skadd. Politiet beslagla to våpen.