Houthi-opprørere angrep skip i Jemen

Det er det siste i rekken av angrep som truer med å eskalere konflikten etter måneder med relativ ro i landet.

Regjeringen, som kontrollerer området der terminalen ligger, sa i en uttalelse at angrepet fant sted mens et kommersielt skip var i havnen i Al-Dabah, nær byen Mukalla, og at det ble utført med droner.

Det er ikke oppgitt om skipet ble påført skader eller hvilken nasjon fartøyet tilhører.

Opprørernes militærtalsmann Yahia Sarea skrev på Twitter at de lyktes i å tvinge et oljeskip til å forlate havnen i Al-Dabah. Han hevdet også at skipet hadde nektet å lytte til advarsler. Houthiene går til aksjon mot rivaler som mottar midler fra oljeeksport.

Jemens stridende parter klarte i forrige måned ikke å fornye en våpenhvile som ga håp om en lengre fred. Senere i oktober angrep opprørerne flere andre skip med droner.

Krigen mellom houthi-opprørerne og regjeringsstyrker støttet av en koalisjon av arabiske stater har pågått siden 2014.