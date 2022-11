Bil kjørte inn i Apple-butikk i Massachusetts – en mann døde og 16 personer ble skadd

Føreren av bilen – en SUV – blir avhørt. Den 65 år gamle mannen som mistet livet, døde på stedet.

– Denne morgenen var en utenkelig morgen, og folk prøver å komme seg gjennom den og bearbeide det som skjedde, sa distriktsadvokat Timothy Cruz på en pressekonferanse.

Han sa ikke noe om at sjåføren vil bli siktet for påkjørselen, men la til at det pågår en etterforskning av saken.

Hele det store butikkvinduet ble smadret da bilen braste inn i lokalet til butikken, som ligger i Hingham sør for Boston.