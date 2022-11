Jack Daniel's og en hundeleke på bordet i amerikansk høyesterett

Årsaken er hundeleken Bad Spaniels. Den er ment som en spøk, men destillatøren fra Tennessee ler ikke. Leken ser ut som en Jack Daniel's-flaske, men er en parodisk etterligning.

Mens originalen har ordene «Old No. 7 brand» og «Tennessee Sour Mash Whiskey» på etiketten, har etterligningen blant annet teksten «The Old No. 2 on Your Tennessee Carpet».

Advokatene til produsenten av leketøyet, VIP Products, har sagt til retten at de synes at Jack Daniel's ikke kan ta en spøk. Destillatørens advokat Lisa Blatt sa på sin side at produktet forvirrer forbrukerne ved å dra nytte av Jack Daniel's hardt opparbeidede gode navn og rykte.

Bad Spaniels er en del av en serie med VIP-leker kalt Silly Squeakers, som etterligner brennevin, øl, vin og brusflasker. De inkluderer Mountain Drool (Mountain Dew) og Heini Sniff'n (Heineken). I 2008 stoppet en domstol selskapet fra å selge Budweiser-etterligningen ButtWiper.

Saken kommer opp for i 2023 med en forventet avgjørelse før retten tar sommerferie.