Mann siktet for drap og hatkriminalitet etter skytingen på nattklubb i Colorado

Det var natt til søndag at gjerningsmannen kom inn på nattklubben Club Q, hvor han begynte å skyte. Han ble imidlertid ganske raskt lagt i bakken av to personer som befant seg på nattklubben, og dermed ble angrepet stanset.

Mannen rakk imidlertid å skyte en rekke personer, og fem personer ble drept, mens 25 personer ble såret.

Den mistenkte i saken er en 22-årig mann. Han lagt inn på sykehus, men ble ikke alvorlig skadd. Politiet beslagla to våpen.

Amerikanske medier har reist spørsmål om hvorfor ikke 22-åringen ble fratatt bæretillatelsen i fjor, da han ble pågrepet for å ha truet sin mor med hjemmelagde bomber og andre våpen.

Angrepet lørdag skjedde i forbindelse med minnedagen 20. november for transpersoner som er drept i transfobiske voldshandlinger.

USA har opplevd en rekke angrep mot LHBTIQ+-miljøer de siste årene. I den verste hendelsen ble 49 mennesker drept og 53 såret på en nattklubb for homofile i Orlando i Florida i 2016. Vold med skytevåpen er generelt et stort problem i USA. Hittil i år har det vært over 600 skyteepisoder der minst fire mennesker er drept eller såret, ifølge Gun Violence Archive.