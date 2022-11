I en tale på Confederation of British Industrys (CBI) årlige konferanse i Birmingham mandag sa Sunak at han ønsket å være tydelig på at Storbritannia «ikke vil forfølge noe forhold til Europa som er avhengig av tilpasning til EU-lover».

– Jeg stemte for brexit, jeg tror på brexit og jeg vet at brexit kan levere, og allerede gir enorme fordeler og muligheter for landet, fortsatte statsministeren.

– Kontroll på innvandring er et eksempel på det. Vi klarte ikke å ha det under EU, men i det minste har vi nå kontroll over det. Når det gjelder handel, betyr det at vi kan åpne landet vårt for verdens raskest voksende markeder, la han til.

Sveits-modell

Sunaks utspill kommer etter skriverier om at regjeringen hans vurderer å styre Storbritannia mot et tettere samarbeid med EU.

Avisen Sunday Times rapporterte nylig at høytstående regjeringsmedlemmer ønsker ordninger som ligner den Sveits har med EU. Tanken skal være å sikre tilgangen til Europas indre marked. Modellen vil innebære mer liberal EU-migrasjon og betalinger til unionens budsjett, skrev avisen.

– Usann

Både Downing Street og statsråder har forsøkt å tone ned forslaget, og en talsperson for den britiske regjeringen har kalt Sunday Times-saken «kategorisk usann».

Immigrasjonsminister Robert Jenrick har uttalt at det «ikke kan være lengre fra sannheten» at Storbritannia ser på å etterligne forholdet mellom Sveits og EU. Han insisterte på at de «grunnleggende prinsippene» i brexitavtalen signert av tidligere statsminister Boris Johnson ikke vil bli reforhandlet.