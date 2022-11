USA satser på økt militær tilstedeværelse på Filippinene

Opptrappingen av USAs tilstedeværelse skal skje i tråd med en forsvarspakt som ble inngått mellom de to landene i 2014.

Saken er blant diskusjonsemnene når USAs visepresident Kamala Harris mandag innleder et todagers besøk på Filippinene. Her er hun ventet å bekrefte en avtale som ble inngått allerede i 1951, der USA lover å forsvare Filippinene hvis landets styrker, skip og fly blir angrepet i omstridt farvann i Sør-Kinahavet.

Kina-press

– USA og Filippinene står sammen som venner, partnere og allierte, heter det i en uttalelse fra Harris' medarbeidere.

Planen om å øke USAs militære nærvær ses i sammenheng med at Kina er på vei til å bli en militær stormakt, og at landet ser ut til å ville presse fram økt innflytelse i regionen.

Kina krever blant annet kontroll over en rekke områder av Sør-Kinahavet som nabolandene mener tilhører dem.

Anstrengt forhold

Filippinene var tidligere en amerikansk koloni, og forholdet til USA har opp gjennom årene også vært konfliktfullt. Landet har tidligere huset den største amerikanske marinebasen og flybasen utenfor det amerikanske fastlandet.

Basene ble stengt på begynnelsen av 1990-tallet etter at Filippinene nektet å forlenge avtalen, men amerikanske styrker vendte tilbake for å delta i storstilte militærøvelser etter at landene inngikk en ny avtale om «besøkende styrker» i 1999.

I 2014 signerte de to landene en ny samarbeidsavtale som åpner for at et stort antall amerikanske soldater kan bli utplassert i filippinske militærleirer, der de får lov til å bygge lagre, boligområder og treningsfelt, samt lagre kamputstyr, bortsett fra atomvåpen.

Byggeprosjekter

Etter at avtalen ble inngått, har amerikanerne iverksatt byggeprosjekter i fem filippinske leirer og områder, deriblant sør i landet, der amerikanske antiterrorstyrker har drevet opplæring av filippinske styrker og delt etterretningsinformasjon med filippinske styrker som har kjempet mot ytterliggående islamister.

Mange av prosjektene er imidlertid blitt forsinket som følge av blant annet juridiske problemer.