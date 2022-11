Iran starter nye angrep mot kurdiske grupper i Irak

Iran innledet sent søndag nye angrep mot kurdiske opposisjonsgrupper med base i nabolandet irakiske Kurdistan. Det skjer en uke etter lignende angrep på fraksjonene Teheran anklager for å ha oppildnet protestene som ryster landet. I to måneder har høylytte protester utløst av dødsfallet til den kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Amini (22) gitt gjenlyd i Iran og utenfor landets grenser. Her fra en demonstrasjon i Sulaimaniyah i Irak i september. Foto: Hawre Khalid / Metrography / AP / NTB Foto: NTB