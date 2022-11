Disneys toppsjef slutter på dagen

Endringen kommer noen dager etter at Bob Chapek sa at han planlegger å gjennomføre besparelser i selskapet, skriver CNBC.

Iger var administrerende direktør fra 2005 til 2020, da Bob Chapek overtok stillingen. Men bare to år senere har Bob Chapek forlatt stillingen, og kunngjøringen sier at Robert A. Iger tar over med umiddelbar virkning.

8. november kom Disneys regnskap for fjerde kvartal. Regnskapet viste at Disney har lyktes med å skaffe 12,1 millioner nye abonnementer på strømmetjenesten Disney+.

Kostnadene for selskapets strømmeavdeling har imidlertid mer enn doblet seg det siste året.

I en kunngjøring fra Disney fremgår det at Iger har sagt ja til å fungere som administrerende direktør i to år. Han har også fått mandat til å finne en arvtaker i nært samarbeid med konsernets styre.