På søndag ble fotball-VM i gang i Qatar sparket i gang. Hele verdens oppmerksomhet vil i en måneds tid rettes mot det lille, styrtrike petrostaten på den arabiske halvøya.

Det har i forkant vært mye fokus på situasjonen for de mange migrantarbeiderne som det siste tiåret har bygget stadioner, hoteller og all annen infrastruktur som trengs til VM.

Blant annet rapporterte avisa The Guardian i 2021 at minst 6500 arbeidere har dødd under det enorme byggearbeidet opp mot VM. Tallet er blitt avvist av myndighetene i landet, men en rekke andre medier og organisasjoner har også dokumentert overgrep mot migranarbeidere i Qatar. Blant annet Amnesty.

– Jeg tror det på mange måter er en mulighet at VM skjer i et land i Midtøsten. Det er media fra hele verden til stede og de bør rapportere om hvordan migrantarbeidere har det. For det er jammen mer enn nok å skrive om, sier Malcolm Bidali.

29-åringen fra Kenya var selv migrantarbeider i oljestaten og ble fengslet for sine blogginnlegg om arbeidernes forhold.

Blogget med dekkenavn

Han kjenner situasjonen for migrantarbeidere i Qatar bedre enn de fleste, og så sent som i fjor jobbet han der som sikkerhetsvakt. Han forteller til Bistandsaktuelt at han ble stadig mer opprørt over hvor dårlig migrantarbeidere ble behandlet.

– Først forsøkte jeg å si fra til selskapet jeg jobbet for, så til myndighetene i Qatar. Men ingen brydde seg. Da bestemte jeg meg for å blogge om det, forteller han.

Under psevdonymet «Noah» begynte han å skrive korte poster om hverdagen for seg og andre migrantarbeidere.

Han skrev om om elendig og lite mat, mangel på pauser, dårlig lønn og betaling som uteblir og mangel på rettigheter. Bloggpostene var godt skrevet og ble populære.

De ble blant annet lagt ut av organisasjonen Migrant Rights. Og forholdene for arbeiderne i firmaet han jobbet ble faktisk litt bedre.

Arrestert av sikkerhetspolitiet

Men nettet var i ferd med å snøre seg sammen om «Noah». Om ettermiddagen fjerde mai 2021 kom det flere menn dit han bodde. De tok han med seg i en bil med sotete vinduer og kjørte avgårde. Bidali ble plassert i en bitteliten celle.

I tre dager ble han utsatt for gjentatte forhør.

Migrantarbeidere jobber i Doha, Qatar tidligere denne måneden. I bakgrunnen er en reklame for fotball-VM med Costa Rica sin keeper Keylor Navas. Tusenvis av arbeidere fra Kenya, Nepal, India og andre land jobber nå på spreng med de siste forberedelsene i før VM som starter på søndag. Kritikken mot hvordan de blei behandlet har ikke stilnet og Malcolm Bidali mener det ikke har vært vesentlige forbedringer for arbeiderne de siste årene til tross for mye internasjonal oppmerksomhet. Foto: Hassan Ammar / AP/NTB

– Jeg ble holdt i et rom helt uten vinduer, lyset var på døgnet rundt og de spurte meg de samme spørsmålene gang på gang: Hvem betaler deg? Hvem jobber du for? Hvorfor lyver du om Qatar? Hver gang jeg forlot cella var det med håndjern og bind for øyene, akkurat som du ser på film, sier han.

Mennene som avhørte Bidali gjorde det klart at de ikke var vanlig politi, men fra sikkerhetstjenesten i Qatar. Etter den første runden med lange forhør, ble kenyaneren flyttet til et spesialfengsel. Han ble fortsatt holdt i isolat, men cella var bedre.

Alvorlige anklager

– Jeg jobbet ikke for noen organisasjon og følte med veldig alene. Jeg var selvfølgelig redd, men avfant meg med at jeg kom til å være fengslet en lang stund. Og jeg stod for det jeg hadde gjort og mente det var riktig, forteller Bidali.

Saken hans fikk raskt internasjonal oppmerksomhet og en rekke organisasjoner, blant annet FN og Amnesty tok den opp med Qatars myndigheter. Studenter i Qatar presset også på myndighetene. Etter tre uker i fengsel ble han sluppet fri.

Etter hvert ble også anklagene om at han hadde spredd desinformasjon på oppdrag fra en fremmed makt også droppet. Men han fikk en bot på nærmere 70 000 kroner. Kort tid etter løslatelsen forlot han Qatar.

– Det var uaktuelt for meg å bli der. Jeg dro hjem og bestemte meg for å bruke mine erfaringer til å jobbe for migrantarbeideres rettigheter, sier han.

Startet organisasjon

Sammen med en annen tidligere migrantarbeider startet han organisasjonen Migrant Defenders som jobber for å skape oppmerksomhet om migrantarbeiders situasjon i Qatar og andre land.

– I vår organisasjon er det bare tidligere migrantarbeidere. Vi mener at migrantarbeidere bør være representert og blir hørt når deres situasjon diskuteres fordi vi vet hvor skoen trykker og hvordan det er å være helt nederst, sier han.

I Qatar har det vært en del reformer og lovendringer i årene inn mot VM. Men Bidali mener lite faktisk har endret seg for de mange migrantarbeiderne både i Qatar og i andre land i regionen.

– Om en måned er det over og alle drar. Men ikke arbeiderne. Og ikke vi. Og det er etter VM det viktigste arbeidet begynner for oss: å holde fokus på migrantarbeidernes rettigheter.

Han etterlyser mer press mot myndighetene i Qatar, både fra enkeltland som Norge og fra internasjonale organisasjoner som FN og ILO. Han mener FN og ILO i for liten grad er opptatt av hvordan arbeiderne faktisk har det og for opptatt av det som foregår på toppnivået.

– Som migrantarbeider er man helt nederst og har få rettigheter. Hvis alle arbeiderne streiker så gir selskapet bare alle sparken og henter inn nye. Så dette må løftes politisk og alle parter må gjøre mer for å beskytte arbeiderne i land som Qatar.

Bidali er helt uenig med de som hevder at situasjonen er mye bedre for arbeiderne nå enn tidligere

– De som sier at situasjonene er annerledes og mye bedre enn før gir et falsk bilde av virkelighet. Ja, det har skjedd noen lovendringer, men det blir ikke implementert på bakken. Fortsatt blir arbeidere fra Kenya, India, Nepal og så videre daglig utsatt for overgrep og dårlig behandling.

(Denne saken ble først publisert i Bistandsaktuelt).