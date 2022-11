Den plutselige aktiviteten følger etter et større jordskjelv i området lørdag.

I den ene av vulkanene, Kljutsjevskaja Sopka, er det søndag registrert opptil ti eksplosjoner i timen, og lava og aske strømmer også ut av den andre vulkanen, Sjivelutsj, ifølge vulkaninstituttet ved Russlands vitenskapsakademi.

Kljutsjevskaja Sopka er med sine 4.754 meter den høyeste vulkanen på det eurasiske kontinent.

Det er rundt 30 aktive vulkaner på Kamtsjatka-halvøya som er et av områdene i verden der den geotermiske energien er mest konsentrert.

Kamtsjatka-halvøya i Stillehavet er tynt befolket, og de to vulkanene ligger 450 kilometer fra halvøyas største by, Petropavlovsk-Kamtsjatskij. Midt mellom de to vulkanene ligger en tettbebyggelse med 5.000 innbyggere, Kljutsji.