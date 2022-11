Russerne har offentliggjort et videoklipp som angivelig viser russiske krigsfanger som er blitt drept etter at de hadde overgitt seg.

Hevder russere lot som om de overga seg: Så åpnet de ild

Det ukrainske parlamentets kommissær for menneskerettigheter, Dmytro Lubinets, sa søndag at utdrag av videoen viser en iscenesatt overgivelse. Han hevdet at russerne gjorde seg skyldig i en krigsforbrytelse ved å åpne ild mot ukrainske styrker.

– Våre styrker forsvarte seg mot russere som lot som om de overga seg. Så disse soldatene kan ikke bli ansett for å være krigsfanger, sa Lubinets.

Ukrainske etterforskere sa søndag at over 8.300 sivile er drept siden den russiske invasjonen av Ukraina, blant dem 437 barn. Det er den ukrainske justisministeren Andriyj Kostin som har lagt fram tallene, melder det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN.

Finner stadig døde og omstendigheter som tyder på klare overgrep

Over 11.000 mennesker er registrert som såret under de ni måneder lange krigshandlingene, heter det.

Kostin sier at tallene trolig er høyere ettersom de ukrainske granskerne ikke har tilgang til de deler av Ukraina som er okkupert av russerne.

I de frigjorte områdene melder ukrainske myndigheter at de stadig finner døde og omstendigheter som tyder på klare overgrep.

Så langt har myndighetene registrert over 45.000 tilfeller av krigsforbrytelser. 216 personer er oppført som mistenkte i forbindelse med krigsforbrytelser, blant dem 17 russiske krigsfanger.

Ingen av opplysningene eller påstandene kan bekreftes av uavhengige kilder.