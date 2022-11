Fried reiste i over 30 år rundt på svenske skoler for å fortelle om sine erfaringer. Hun har vært dypt engasjert i demokratispørsmål og for å spre kunnskap om rasisme.

Som liten ble Fried deportert til Auschwitz sammen med foreldrene. De ble gasset i hjel, mens hun og søsteren overlevde. I 1945 kom de begge til Sverige.

Dødsfallet førte søndag til at en rekke kommentarer ble lagt ut på kontoene som statsminister Ulf Kristersson har i sosiale medier. Det skyldes at Kristersson anklages for å ha brutt et løfte som han skal ha gitt til Fried før valget i 2018 om ikke å samarbeide med Sverigedemokraterna (SD).

Ord står mot ord når det gjelder hva Kristersson lovet Fried.