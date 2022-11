Trump får tilbake Twitter-kontoen

Musk kom med bekreftelsen i en melding på Twitter natt til søndag norsk tid.

– Folket har talt, skriver Musk.

Beslutningen er tatt på grunnlag av en avstemning som Musk åpnet for alle Twitter-brukerne ett døgn tidligere.

Avstemningsresultatet viser at 51,8 prosent av Twitter-brukerne vil at Trump får tilbake tilgangen, mens 48,2 prosent har svart at de ikke vil den tidligere presidenten skal få bruke Twitter. Til sammen er det registrert 15.085.458 stemmer i avstemningen, et lite antall av de til sammen 134 millioner menneskene som ifølge Musk har sett avstemningen.

«Vox Populi, Vox Dei» («folkets stemme er Guds stemme»), skrev Musk da han åpnet avstemningen ett døgn tidligere.

Musk åpnet avstemningen dagen etter at han opplyste at Twitter-kontoene til komikeren Kathy Griffin, psykologen Jordan Peterson og det konservative satirenettstedet Babylon Bee er blitt gjenopprettet. Musk sa da at det ennå ikke var tatt noen beslutning om hvorvidt Trump får komme tilbake til Twitter.

Det var 9. januar 2021 at Twitter stengte Trumps konto. Det skjedde tre dager etter stormingen av Kongressen.