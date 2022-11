Bulgaria har siktet fem personer for medvirkning til bombeangrepet i Istanbul

– Fem personer er siktet for å ha bidratt med logistikk slik at en av de mistenkte klarte å flykte, sier talskvinne Siyka Mileva for den bulgarske påtalemyndigheten i Sofia til AFP.

Ifølge lokale medier er tre av de siktede i Bulgaria fra Moldova, mens en er fra et uspesifisert arabisk land. Det ble ikke gitt detaljer om bakgrunnen til den femte personen.

En tyrkisk domstol vedtok fredag å fengsle 17 personer som er mistenkt for å ha tilknytning til bombeangrepet ved Taksimplassen forrige søndag.

Den syriske kvinnen som Tyrkia har anklaget for å ha plantet bomben, er blant de varetektsfengslede, ifølge lokale medier. Tyrkisk politi navnga kvinnen mandag og hevdet at hun har tilstått å ha fått ordren fra Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK).

Både PKK og den syriskkurdiske YPG-militsen har nektet for å ha hatt noe med angrepet å gjøre. Ingen enkeltpersoner eller grupper har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Bomben tok livet av seks personer, mens over 80 personer ble såret, ifølge tyrkiske myndigheter.