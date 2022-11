Fredssamtaler mellom Colombia og ELN starter mandag

Samtalene finner sted i Venezuelas hovedstad Caracas mandag ettermiddag.

Det fremkommer i en uttalelse fra colombianske myndigheter og ELN (Den nasjonale frigjøringshæren) natt til lørdag norsk tid.

Uttalelsen er signert av ELNs delegasjonsmedlem Pablo Beltran og Colombias høykommissær for fred, Danilo Rueda.

ELN er den siste gjenværende marxistiske geriljagruppen i Colombia, etter at Farc i 2016 inngikk fredsavtale med landets regjering. Farc-avhoppere som nektet å være med på fredsavtalen er imidlertid fortsatt aktive i landet.

Colombia har i over et halvt århundre vært herjet av væpnet konflikt mellom myndighetene, ulike geriljagrupper og narkotikasmuglere.

Tidligere president Ivan Duque stanset fredssamtalene med ELN etter at geriljaen uttalte at den sto bak et angrep på et politiakademi i hovedstaden Bogota i 2019.

President Gustavo Petro, som ble landets første leder fra venstresiden i august etter å ha vunnet valget, lovet i valgkampen at han ville gjenoppta samtalene med ELN.

De nye samtalene mellom Petros regjering og ELN ble først kunngjort i oktober. Det ble da opplyst at samtalene skal skje i samarbeid med Venezuela, Cuba og Norge.

I oktober sa Utenriksdepartementets pressevakt Mariken Bruusgaard Harbitz til NTB at Norge skal ha rollen som såkalt garantistland, ikke som tilrettelegger, for samtalene som nå er bekreftet skal finne sted mandag i Caracas.