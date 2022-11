Ti drept i fengselsopprør i Ecuador

Hendelsen brøt ut i fengselet El Inca fredag, like etter at myndighetene hadde opplyst at to innsatte skulle flyttes. De to var mistenkt for å være hjernene bak tidligere episoder med uro i fengselet og skulle overføres til et høysikkerhetsfengsel.

Situasjonen er under kontroll, og likene av de drepte er fjernet fra stedet. Dødsårsaken «ser ut til å være kvelning», uttalte politisjef Victor Herrera senere.

Det var en av de to innsatte som skulle flyttes, som utløste opprøret, ifølge en uttalelse fra president Guillermo Lassos kontor.

Så langt i år har rundt 400 innsatte blitt drept i ulike fengselsopprør i Ecuador, ifølge tall fra landets fengselsmyndighet.