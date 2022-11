Hakeem Jeffries først ut med å lansere seg som kandidat etter Nancy Pelosi

Jeffries er den første kandidaten som har sagt at han ønsker å overta etter Pelosi. Kunngjøringen kom fredag, dagen etter at Pelosi sa at hun gir seg som partiets leder i Representantenes hus når Kongressens nye representanter er på plass i januar, melder Reuters.

Demokratene skal stemme over hvem som skal overta som partigruppens leder i kammeret 30. november.

Hvis Jeffries vinner ledervalget, blir han den første svarte folkevalgte som leder en partigruppe i Kongressen.

52-åringen er tre tiår yngre enn Pelosi og et valg av ham vil dermed ikke bare omfatte partiets mangfoldige velgerbase, men også medføre en ny generasjon ledere i Representantenes hus.

Pelosi varslet torsdag at hun går av etter å ha hatt lederrollen i to tiår. Beslutningen ble tatt etter at Republikanerne i mellomvalget får et knapt flertall i kammeret.