Hva står det på denne kammen? Ifølge en ny forskningsartikkel ble inskripsjonen oversett av forskerne i flere år etter at kammen ble funnet.

Den er laget av elfenben, og den er bare noen få centimeter bred. Kammen hadde tenner på begge sider, og den hadde et veldig spesifikt bruksområde.

Før forskerne tydet inskripsjonen, var de sikre på at dette er en lusekam.

Den ene siden har svært fine tenner, for å fange små egg og insekter. Den andre siden har større tenner, og den ligner mye på lusekammene som er i salg i dag.

Inskripsjonen er skrevet på et gammelt semittisk språk. Hebraisk og arabisk er eksempler på semittiske språk som fortsatt er i bruk.

Men semittiske språk har vært i bruk i svært lang tid og et av de tidligste alfabetene forskerne vet om ble brukt til et slikt språk. Dette kan du lese mer om på forskning.no, og funnene vi skrev om den gang stammer fra samme sted som denne kammen.

Diagram som viser de forskjellige "bokstavene" på kammen. Legg merke til målestokken. Bokstavene var så små at arkeologene ikke la merke til inskripsjonen med en gang. Foto: Daniel Vainstub

Men forskerne tror at inskripsjonen er den aller første ordentlige setningen på akkurat dette lokale språket som er funnet. Dette området kaltes Kanaan, og kammen er funnet i ruinene av byen Tel Lachish.

Og inskripsjonen er ganske rettfram, med tanke på hva kammen ble brukt til.

«Må denne (elfenben)-støttannen få vekk lus fra hår og skjegg»

Det er altså snakk om et slags ønske om at kammen skal gjøre det den er laget for, skrevet rett inn i kammen.

Utgravningsstedet sett fra luften. Denne høyden har vært utgravd i flere omganger. Foto: Emil Aladjem

Ukjent alder

Forskerne har prøvd å bruke radiokarbondatering for å gjøre en presis datering av kammen, men karbonet i prøven som ble forsøkt datert var for dårlig, ifølge forskningsartikkelen, som er publisert i tidsskriftet Jerusalem Journal of Archaeology.

Du kan lese mer om hvordan radiokarbondatering fungerer her på forskning.no.

Kammen ble funnet i et arkeologisk lag som er datert til rundt 1700-1550 f.Kr. Forskerne argumenterer derfor for at kammen sannsynligvis stammer fra den samme tidsperioden.

Kammen ble også funnet på den sentrale høyden i byen, som er samme område som høystatus-bygg som templer eller palasser ble plassert.

En av grunnene til at forskerne kan være helt sikre på at det er snakk om en lusekam, er at de avdekket gammelt luse-DNA fra tennene. Dette gjør kammen til et gammelt bevis på at luse-problemer har vært med oss lenge.

Men det er langt fra det første sporet. Det stammer fra Brasil, hvor 10.000 år gamle luse-egg ble avdekket i like gammelt menneskehår, ifølge denne Cell-studien fra 2000. Og hodelus har sannsynligvis vært med oss mye lengre enn dette, ifølge forskningsartikkelen.

Men hva med funnstedet? Hva vet forskerne om stedet der kammen ble brukt til å fjerne lus?

Rasert for over 2000 år siden

Denne byen er kjent fra blant annet Den hebraiske bibelen, altså tekstsamlingene i den jødiske bibelen Tanakh, ifølge Store norske leksikon.

Tal Lachish blir også koblet til området kalt Kanaan, som tilsvarer deler av dagens Israel og Palestina.

Tel Lachish har vært utgravd i flere omganger siden 1930-tallet, og denne kammen er bare et av mange eksempler på tidlige, skrevne semittiske ord og bokstaver som har blitt funnet her. Men på denne kammen har forskerne altså funnet en komplett setning i en tidligere ukjent dialekt.

Denne byen var blantde viktigste sentrene ved siden av Jerusalem i området i en lang tidsperiode, ifølge denne forskningartikkelen i tidsskriftet Vegetation History and Archaeobotany.

Byen ble bygget opp fra rundt 2000 f.Kr. og skal ha vært både rik og viktig i langt tid. Den ble erobret av både egyptere og assyrere, og arkeologer har blant annet funnet rester etter militær beleiring, sannsynligvis av assyrerne rundt år 700 f. Kr., ifølge avisa The Times of Israel. Ikke lenge etter ble byen forlatt for godt.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).