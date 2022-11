– Samspillet økte risikoen for feilberegninger, feil og ulykker, skriver Nato på sin hjemmeside.

Det var om morgenen 17. november to russiske jagerfly gjennomførte en innflyging mot den såkalte Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), som utfører rutineoperasjoner i Østersjøen.

Her demonstrerer Nato for tiden sin tilstedeværelse for å styrke det kollektive forsvaret i Østersjøregionen.

Var kun 70 meter unna på det nærmeste



Da de russiske flyene kom inn i lav høyde, det vil si om lag 100 meters høyde, var det på et tidspunkt bare 70 meter unna Nato-skipene, skriver Nato.

– Nato anså samhandlingen som usikker og uprofesjonell siden den ble utført i et kjent fareområde, som ble aktivert for luftverntrening, og på grunn av flyets høyde og nærhet, heter det i en offisiell uttalelse fra forsvarsalliansen.

Det står ikke noe om hvilken type russiske fly det er snakk om.

Svarte ikke på anrop



De russiske pilotene skal ikke ha besvart de allierte styrkenes forsøk på å oppnå kontakt.

Det har foreløpig ikke kommet noen reaksjoner fra russiske myndigheter på hendelsen.

Fra Nato blir det sagt at deres marinestyrker «handlet ansvarlig og utførte sitt oppdrag, i full overensstemmelse med internasjonale luft- og maritime regler.»

– Nato søker ikke konfrontasjon og utgjør ingen trussel

Nato viser til at alliansen vil «reagere hensiktsmessig på enhver innblanding i Natos lovlige aktivitet i området som setter sikkerheten til deres fly, skip eller mannskaper i fare.»

– Nato søker ikke konfrontasjon og utgjør ingen trussel, understrekes det.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger advart Russland om at ethvert direkte angrep på et medlemsland av Nato vil risikere å trekke hele alliansen inn i en væpnet konfrontasjon med Russland.