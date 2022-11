Det var i juli at politiet ble varslet om en hendelse i en bolig i Vällingby vest i Stockholm. Den nå tiltalte tenåringen ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Dagen etter døde offeret, et barn under 15 år.

– Jeg mener det er bevis for at det forelå drapsforsett, sa aktor Josefina Yalo, som fredag leverte tiltalen til tingretten. Subsidiært hevder Yalo at tenåringen må dømmes for grov vold og for å ha grovt forårsaket en annens død.

Ifølge tiltalen var handlingen til tenåringen «livsfarlig og tiltalte viste ekstrem hensynsløshet og brutalitet». Yalo har tidligere bekreftet at det er en forbindelse mellom tiltalte og offeret, men ville heller ikke fredag gå inn på hvilken forbindelse det er snakk om.

Tenåringen nekter straffskyld.