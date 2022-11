Over 20 omkom i brann på Gazastripen

Det var mange mennesker som deltok på en fest i bygningen da det torsdag kveld begynte å brenne i tredje etasje.

Bilder på Twitter og andre sosiale medier viser at det brenner kraftig og er stor røykutvikling i bygningen, som ligger i Jabalia nord på Gazastripen.

Øyenvitner forteller ifølge Reuters at de hørte folk rope om hjelp, men at brannen var for kraftig til at de kunne nærme seg bygningen og hjelpe folk.

Direktøren på et sykehus i Jabalia sier minst 20 lik er fraktet til sykehuset. I tillegg er det mange skadde.

Islamistbevegelsen Hamas, som har kontrollen på Gazastripen, sier årsaken til brannen ennå ikke er kjent, men at den kan knyttes til tanker med bensin som var lagret i bygningen. Hva som kan ha antent bensinen, er fortsatt uklart.

En talsmann for de palestinske selvstyremyndighetene på den okkuperte Vestbredden sier de har bedt israelske myndigheter om å åpne grenseovergangen Erez mellom Gazastripen og Israel for medisinsk evakuering av de hardest skadde.

Sent torsdag kveld kondolerte Israels forsvarsminister Benny Gantz. Han skriver på Twitter at Israel har gitt tilbud om evakuering av skadde til israelske sykehus.