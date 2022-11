Forhandlingene på klimatoppmøtet er inne i sluttfasen, og en slutterklæring skal etter planen legges fram når toppmøtet avsluttes fredag. Men et utkast til slutterklæring er allerede ute.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er blant mange som uttrykker skuffelse over utkastet.

– Dette er et altfor dårlig utkast, det mener alle vi i den vestlige gruppen. Dette kan vi ikke gå videre med. Vi må ha et nytt utkast som er mye tydeligere og som konkretiserer planene for å holde oss på 1,5-gradersmålet, og som er mer konstruktivt på dette viktige temaet som er tap og skade, sier Barth Eide ifølge NRK.