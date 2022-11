FN-sjefen på klimatoppmøtet: – Tilliten bryter sammen

– Verden følger med, sa han torsdag etter igjen å ha sluttet seg til klimakonferansen i Sharm el-Sheikh.

Han oppfordret landene til å komme til enighet på en måte som «menneskene og planeten så desperat trenger».

For å gjenoppbygge tilliten mellom det globale sør og nord mener Guterres at det trengs framgang på noen svært vanskelige områder i klimaforhandlingene. Han tar til orde for en ambisiøs og troverdig avtale om «tap og skade» og økonomisk støtte til utviklingsland.

Fattige land på klimatoppmøtet krever et nytt fond som kan sikre støtte til dem som utsettes for tap og skade som følge av klimaendringene.

USA, EU, Norge og andre rike land har så langt ikke gått med på dette.