Det er tredje gang i løpet av den siste måneden at hunder er blitt sett vandrende i Mexico med likdeler fra mennesker i munnen.

Det siste tilfellet fant sted onsdag morgen da politiet i delstaten Oaxaca fikk melding om en svart hund som hadde en menneskearm i munnen. Tidligere på dagen opplyste påtalemyndigheten at funnet førte politiet til flere likdeler i utkanten av delstatshovedstaden med samme navn.

Dødsårsak og identitet på offeret var ikke umiddelbart kjent.

I slutten av oktober så innbyggere i en by i delstaten Zacatecas lenger nord i landet en hund løpe gjennom en gate med et menneskehode i munnen. Politiet klarte etter hvert å få hunden til å gi slipp på hodet.

Senere viste det seg at hodet og andre likdeler var blitt etterlatt ved en minibank i byen Monte Escobedo, sammen med en melding som henviste til et narkotikakartell. Men før politiet klarte å handle, stakk en løshund av med hodet.

I begynnelsen av november ble det funnet levninger i noen umerkede graver i delstaten Guanajuato etter at folk i området varslet om at de hadde sett en hund som bar på et menneskebein.