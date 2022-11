Macron tilbyr Australia ubåtsamarbeid

– Det er kjent og det ligger på bordet, sier Macron torsdag, dagen etter at han møtte Australias statsminister Anthony Albanese på sidelinjene av G20-møtet i Indonesia.

En bitter feide mellom de to landene resulterte i fjor til at ubåtkontrakten ble lagt på is.

Macron ble da rasende etter at daværende statsminister Scott Morrison i all hemmelighet hadde forhandlet om å kjøpe amerikanske ubåter og deretter droppet en ubåtkontrakt med Frankrike, som var verdt 33 milliarder euro da den ble signert i 2016.

Som konsekvens brøt Frankrike de diplomatiske forbindelsene med Australia, og Macron anklaget Morrison for å ha løyet for ham.