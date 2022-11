Livstidsdom for mann etter bilangrep mot juleparade i USA

Straffutmålingen ble kunngjort onsdag etter at Darrell Brooks ble kjent skyldig 26. oktober. Han får ikke anledning til å søke om prøveløslatelse.

– Oppriktig talt, du fortjener det, sa dommer Jennifer Dorow til mannen.

– Det er så mange skjerpende faktorer her at det rett og slett er vanskelig bare å få med seg alt, sa dommeren, som sa at Brooks hadde kjørt på til sammen 68 mennesker med bilen sin.

40-åringens mor tok ham i forsvar og sa han hadde hatt psykiske problemer og at det ville være mer hensiktsmessig å legge ham inn på en institusjon. Selv sa han i en usammenhengende tale at han var lei seg og at han ikke forstår hvorfor han hadde kjørt inn i folkemengden.

– Du kan ha noen psykiske problemer, enten det måtte være bipolare traumer fra barndommen, eller andre lignende ting. Men når det kommer til stykket, er det ingenting av det som førte til det du gjorde 21. november 2021, sa dommeren.

40-åringen kjørte sin røde SUV inn i en juleparade som besto av korpsmusikanter, dansere og barn, uten å senke farten eller prøve å unngå folkemengden.

– Han kokte over av raseri og sinne. Han valgte å kjøre ned alle i sin vei, sa Dorow.

Brooks er fra før straffedømt og erklærte tidligere i år ikke straffskyld, en erklæring han trakk tilbake like før rettssaken startet. Få dager før saken startet, sa han opp sine offentlig oppnevnte forsvarere og valgte å representere seg selv.