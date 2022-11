Norge gjentar budskap i Sikkerhetsrådet om at Russland handler i strid med folkeretten

– Russlands aggresjonskrig viser landets tilsidesettelse av vår organisasjon og lidelsene av millioner av mennesker i kjølvannet av denne krigen. Som medlemmer i Sikkerhetsrådet er det vår plikt å stake ut en annen retning. Som generalsekretæren har understreket, har vi de nødvendige verdiene og prinsippene til å gjøre det. De er klart nedfelt i FN-charteret, sa Norges FN-ambassadør Mona Juul.

– Folkeretten omfatter alle land. Den er ikke valgfri, sa hun.

Møtet ble holdt onsdag ettermiddag. Fred og sikkerhet i Ukraina sto på agendaen.

Også tirsdagens eksplosjon i landbyen Przewodow, nær den ukrainske grensen, var tema. FNs politiske sjef Rosemary DiCarlo advarte Sikkerhetsrådet om «risikoen for potensielle katastrofale ringvirkninger» og sa at raketten som falt ned i Polen, var «en skremmende påminnelse» om behovet for å hindre enhver eskalering av krigen.

Nato og vestlige land har uttalt at raketten trolig var blitt skutt opp av ukrainske styrker for å avverge russiske raketter og at luftvernraketten falt ned på polsk side av grensen. To personer døde i landsbyen.

– Dette ville ikke ha skjedd dersom det ikke var for Russlands angrep på sivil infrastruktur i Ukraina. Man trenger bare å se til Kherson for ytterligere bevis på brutalitet mot sivile. I kjølvannet av Russlands tvungne tilbaketrekking, ser vi grusomheter og ødeleggelse, sa Juul i det norske innlegget.