Kongressen tar historiske skritt for å beskytte ekteskap blant likekjønnede

Det innebærer at en endelig avstemning kan komme så snart som denne uken, eller senere denne måneden.

Senatets majoritetsleder Chuck Schumer sa at dette er en sjanse for Senatet til å leve opp til sine høyeste idealer, og beskytte likestilling mellom ekteskap for alle mennesker.

– Det vil gjøre landet vårt til et bedre og mer rettferdig sted å bo, sa Schumer, og la til at hans egen datter og hennes kone venter barn neste år.

Demokratene vil ha lovforslaget raskt behandlet, mens partiet fortsatt kontrollerer Representantenes hus. Republikanerne er på nippet til å få flertall i kammeret, og vil sannsynligvis ikke ta opp saken neste år.

Representantenes hus vedtok loven før sommeren, for å beskytte retten til likekjønnet ekteskap mot å lide samme skjebne som retten til abort.

Loven skal beskytte denne retten på føderalt nivå. Meningsmålinger har vist at et flertall av amerikanerne er for retten til å gifte seg med den man ønsker.