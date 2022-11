– Det er ingen indikasjoner på at dette var resultatet av et bevisst angrep. Og vi har ingen indikasjoner på at Russland forbereder offensive militære aksjoner mot Nato, sa Stoltenberg på en pressekonferanse på Natos hovedkvarter i Brussel onsdag.

Samme formiddag holdt Nato et krisemøte på ambassadørnivå om hendelsen i Polen tirsdag der en rakett traff landbyen Przewodow rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina. To personer mistet livet.

Ukrainsk rakett

Ifølge Stoltenberg viser foreløpige undersøkelser at det trolig er en ukrainsk rakett som forårsaket eksplosjonen, men han er tydelig på at han ikke legger skylden på Ukraina.

– La meg være tydelig: Dette er ikke Ukrainas feil. Russland bærer ansvaret for dette, ettersom de fortsetter sin ulovlige krig mot Ukraina.

Nato-sjefen viser til at eksplosjonen i Polen inntraff samtidig som Russland lanserte en ny bølge med rakettangrep mot ukrainske byer tirsdag.

– Det er i seg selv en farlig situasjon, sier han.

Artikkel 4 ikke utløst

Også Polen har konkludert med at eksplosjonen tirsdag trolig var et uhell og ikke et bevisst angrep, sa landets president Andrzej Duda kort tid før Stoltenbergs pressekonferanse.

Duda sa tirsdag at Polen vurderte å utløse Nato-paktens artikkel 4, som sier at Nato-landene skal rådslå med hverandre når sikkerheten til et av landene er truet.

Dette har ikke Polen bedt om, bekreftet Stoltenberg på pressekonferansen onsdag.

Han viste til at foreløpige undersøkelser tyder på at det var en ukrainsk luftvernrakett, avfyrt som beskyttelse mot russiske angrep, som forårsaket eksplosjonen.

Ble bekymret

Stoltenberg sier han ble bekymret da han fikk vite om eksplosjonene i Polen tirsdag.

– Vi ble bekymret da vi fikk meldingene i går og først og fremst lei oss for at det var to dødsfall.

Han forsikrer samtidig om at Nato er forberedt på håndtere slike situasjoner.

– Vi øver og forbereder oss på hendelser og uhell som dette, først og fremst for å hindre at det skjer, men også for å unngå eskalering, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen fikk flere spørsmål om Nato vil styrke luftvernet i eller rundt Polen eller Ukraina som følge av eksplosjonen.

Stoltenberg understreket at Nato ikke er del av konflikten i Ukraina og viste til at alliansen har styrket sin tilstedeværelse på den østlige flanken siden krigens utbrudd.

– Denne hendelsen viser hvor farlig krigen i Ukraina er, men endrer ikke vår vurdering av trusselen mot Nato-allierte.