Selve hendelsen

* To polske menn ble drept i eksplosjonen som skjedde da en rakett traff landbyen Przewodow sørøst i Polen tirsdag, rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina.

* Ifølge polske myndigheter fant eksplosjonen sted klokken 15.40 lokal tid. Raketten skal ha truffet et lokalt korntørkeanlegg, i nærheten av en skole.

* På samme tid som raketten traff Polen, skjøt Russland raketter mot sivil infrastruktur i Ukraina, deriblant byen Lviv, som ligger i nærheten av den polske grensen.

Konsekvenser

* Eksplosjonen har skapt frykt for at Polen, som ble innlemmet i forsvarsalliansen Nato i 1999, skal bli dratt inn i konflikten mellom Russland og Ukraina.

* Polen er beskyttet av Natos artikkel fem. Den sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen, noe som forplikter de øvrige medlemslandene til å slå tilbake i fellesskap.

* Polen er ventet å be om et møte med medlemslandene etter artikkel fire. Den utløses når et Nato-land mener deres sikkerhet, politiske uavhengighet eller territorielle integritet er truet.

* I kjølvannet av eksplosjonen har Polen hevet den militære beredskapen. I tillegg har de kalt den russiske ambassadøren i Polen inn på teppet for en «detaljert forklaring».

Usikkerhet

* Polens president Andrzej Duda sier at det trolig var en ulykke, og at det ikke var et bevisst angrep mot Polen.

* USAs president Joe Biden sa onsdag at det er usannsynlig at det var Russland som sendte raketten. Han tar til orde for at saken etterforskes grundig. Han antydet også at eksplosjonen kan ha blitt forårsaket av en rakett fra Ukraina som ble avfyrt for å beskytte landet mot russiske raketter.

* Belgias forsvarsminister Ludivine Dedonder sier også at eksplosjonen sannsynligvis var forårsaket av ukrainske luftvernvåpen.

Reaksjoner

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kalte raketten for en «ektefølt erklæring fra Russland til G20-toppmøtet» da han holdt en videotale til verdenslederne samlet på G20-møtet i Indonesia onsdag.

* Russland har nektet for å ha noe med eksplosjonen å gjøre. De har kalt hendelsen for en provokasjon.

* Vestlige ledere holdt et hastemøte på siden av G20-toppmøtet i Indonesia onsdag. Både Nato og G7 lover full støtte til Polens etterforskning av eksplosjonen. Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at medlemslandene konsulterer situasjonen og understreker at alle fakta må på bordet.