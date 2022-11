– Det var ikke et angrep på Polen, sier Duda og legger til at det mest sannsynlig var snakk om en russiskprodusert rakett.

– Vi har for øyeblikket ingen bevis for at raketten ble skutt fra russisk hold. Det er høy sannsynlighet for at raketten ble brukt som luftvern, det vil si at den ble brukt av Ukrainas væpnede styrker, sier han videre.

Flere andre vestlige ledere har uttalt at raketten mest sannsynlig var avfyrt fra ukrainsk side.

To personer ble drept i eksplosjonen som skal ha truffet et lokalt korntørkeanlegg i landbyen Przewodow sørøst i Polen, rundt 6 kilometer fra grensen til Ukraina.

Ifølge Duda skjøt Ukraina luftvernraketter i ulike retninger.

– Det er svært sannsynlig at en av disse dessverre falt på polsk territorium, sier han.

I kjølvannet av eksplosjonen har Polen hevet den militære beredskapen. I tillegg er den russiske ambassadøren i Polen kalt inn på teppet.

Kort tid etter eksplosjonen var det mistanke om at det var en rakett avfyrt av russiske styrker, som hadde rammet Polen.

USAs president Joe Biden sa natt til onsdag at det var ingenting som tydet på at det var et russisk angrep.