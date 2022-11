– Denne ødeleggelsen må undersøkes, rakettdelene må undersøkes og så må vi vente på resultatene før de blir offentliggjort, sier Scholz til pressen på G20-toppmøtet i Indonesia onsdag.

– I en så alvorlig sak må det ikke komme noen forhastede konklusjoner om hendelsesforløpet før en nøye etterforskning er gjennomført, understreker han.

Også Kina oppfordrer til ro rundt saken.

– Under nåværende omstendigheter burde alle parter holde seg rolige og utvise tilbakeholdenhet for å unngå eskalering av situasjonen, sier utenrikspolitisk talsperson for Kinas regjering, Mao Ning.