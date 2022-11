Nato og G7 lover full støtte til Polens etterforskning av eksplosjon

I en felles uttalelse tidlig onsdag morgen unngår lederne å bruke ordene angrep og rakett.

– Vi diskuterte eksplosjonen som fant sted i den østlige delen av Polen i nærheten av grensen til Ukraina. Vi tilbyr vår fulle støtte og assistanse til Polens pågående etterforskning. Vi er enige om å være i tett kontakt for å avgjøre hva som er passende tiltak mens etterforskningen pågår, heter det i uttalelsen.

Lederne fordømmer samtidig «de barbariske rakettangrepene som Russland gjennomførte mot ukrainske byer og sivil infrastruktur tirsdag».

Polsk UD har tidligere hevdet at eksplosjonen i landsbyen Przewodów skyldtes en russisk rakett, men dette er blitt nedtonet av blant annet USAs president Joe Biden, som antyder at det kan dreie seg om en rakett som Ukraina avfyrte for å beskytte seg mot russiske raketter.