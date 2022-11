Iran har dømt enda en demonstrant til døden

Det er den andre dødsdommen i løpet av tre dager mot personer som har deltatt i protestene. Titusener er pågrepet, og rundt 20 personer skal ha blitt tiltalt for lovbrudd som kan medføre dødsstraff, ifølge den Oslo-baserte menneskerettsgruppen Iran Human Rights.

Domstolen som avsa dødsdommen, offentliggjorde tirsdag kveld en melding der den dødsdømte anklages for å ha «terrorisert mennesker i gaten med et stikkvåpen, satt fyr på en motorsykkel og angrepet et menneske med kniv». I uttalelsen omtales den dømte som «en fiende av Gud».

Søndag avsa iranske myndigheter den første dødsdommen i kjølvannet av protestene, som brøt ut etter at iranskkurdiske Mahsa Amini (22) døde i moralpolitiets varetekt 16. september.

Den dømte anklages for å ha satt fyr på en regjeringsbygning, for å forstyrre ro og orden og for å ha konspirert for å begå lovbrudd mot Irans nasjonale sikkerhet. Vedkommende anklages også for å være «en fiende av Gud».

Fem andre demonstranter er dømt til fengselsstraffer fra fem til ti år for å ha deltatt i ulovlige folkeansamlinger og for å ha brutt nasjonale sikkerhetslover og forstyrret ro og orden. Dommene kan ankes.