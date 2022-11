Sønner og mødre, besteforeldre og barnebarn klemmer hverandre i gatene, holder hender og prøver å holde tilbake tårer. Andre gråter sammen utenfor hjemmene sine. Alle har lengtet til nettopp dette øyeblikket – å bli gjenforent med sine kjære.

Gledesscenene oppsto etter at de russiske styrkene trakk seg ut av Kherson og nærliggende områder 11. november. Da Russland invaderte Ukraina i februar, ble ukrainske familier revet fra hverandre da enkelte flyktet mens andre ble igjen. Nå møtes mange igjen for første gang på flere måneder.

Måtte forlate moren

53 år gamle Andriy Mazuryk forlot moren sin og landsbyen Tsentral'ne i april. Han ville ikke dra, men fryktet for livet til sin sønn i den ukrainske hæren. De russiske soldatene konfiskerte telefonene til innbyggerne, men Mazuryk og moren klarte likevel å snakke sammen nesten hver dag ved å ringe i hemmelighet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En ukrainsk soldat er tilbake i landsbyen Vavylove og kunne klemme moren sin igjen. Foto: AP / Bernat Armangue / NTB

– Takk Gud for at vi fikk snakket sammen. Våre slektninger måtte ta sjanser, sier Mazuryk til AP.

Over en halv million mennesker har flyktet fra Kherson og Mykolajiv siden februar, ifølge lokale myndigheter. Det er vanskelig å skaffe nøyaktige tall, og det er uklart hvor mange som har kommet tilbake.

Overrasket

Igor, en ukrainsk soldat, fikk permisjon fra kampene i Donbas-regionen for å kunne møte familien sin igjen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gledesscener da familier ble gjenforent i Tsentral'ne. Men selv om de russiske styrkene har forlatt området, er minene fortsatt igjen under bakken. Foto: AP / Bernat Armangue / NTB

Han hopper ut av en varebil i landsbyen Vavylove, og med tårer i øynene klemmer han moren sin som sto og ventet på sin sønn midt i veien.

– Jeg visste at det kom til å skje. At vi vil vinne, og at hele landet blir frigjort, sier Igor. Av sikkerhetshensyn vil han kun omtales med fornavn.

Enkelte som AP har snakket med, er overrasket over hvor raskt russerne dro. Da Russland kunngjorde en delvis mobilisering i september, kom mange tusen flere soldater til området og minela det. Flere personer forteller at soldatene hamstret utstyr og gravde skyttergraver i ukene før de trakk seg ut, noe som ga inntrykk av at de skulle bli.

Russerne holdt seg stort sett for seg selv, forteller flere. Levestandarden under okkupasjonen var imidlertid elendig. Elektrisitet, vann og mobildekning var borte. Bruer ble sprengt, noe som gjorde det vanskelig å reise mellom ulike landsbyer for å kjøpe og selge mat. I tillegg truet minene overalt. Selv om russerne har forlatt regionene, gjenstår disse problemene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Familier møttes igjen i Tsentral'ne sør i Ukraina. Flere har ikke møttes siden den russiske invasjonen i februar. Foto: AP / Bernat Armangue / NTB

Mineulykker

Siden tilbaketrekkingen har det vært flere titalls ulykker som involverer miner, sier leder Oleh Pylypenko i den lokale administrasjonen.

Han har advart lokalbefolkningen mot å la barn leke i forlatte skyttergraver og har lovet å få både strømmen, vann og mobildekningen tilbake.

Det er kritisk å få dette på plass før vinteren setter inn for alvor, ifølge hjelpeorganisasjoner.

– Vi må jobbe raskt for å forhindre en humanitær katastrofe i vintermånedene, sier talsperson Saviano Abreu for FNs nødhjelpskontor.

I landsbyene er folk flest foreløpig ikke bekymret for fremtiden. De er bare glade for at russerne er borte.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lokale myndigheter snakker med innbyggerne i Znamianka. Foto: AP / Bernat Armangue / NTB

– Dette er den første natten jeg har fått til å sove ordentlig, sier Galina Voinova, som bor i landsbyen Znam'ianka. Siden februar har hun sovnet til lyden av skudd, forteller hun.

Ektemannen er savnet

Men grusomhetene fra okkupasjonen er ikke over for alle. Tatijana Pukivskas ektemann ble pågrepet av russiske soldater fordi de hadde blitt fortalt at han ga det ukrainske militæret koordinater over russiske posisjoner. Pukivska, som bor i Tsentral'ne, sier at hun ikke har hørt noe fra ham siden. Hennes svigermor tørker tårer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Elena Skalskya er tilbake i huset sitt i Tsentral'ne for første gang siden de russiske styrkene trakk seg fra området. Foto: AP / Bernat Armangue / NTB

– Det er helt forferdelig, sier Lesia Pukivska og viser fram et bilde av sønnens ID-kort.

– Jeg føler på meg at han lever, og at han vil komme hjem. Hvis bare noen kunne hjulpet oss. Vi er maktesløse, sier hun.