Guterres: Eskalering av Ukraina-krigen må hindres

– Generalsekretæren er svært bekymret over meldingene om en rakett som eksploderte på polsk territorium. Det er ytterst nødvendig å unngå eskalering av krigen i Ukraina, sier Guterres' talsmann Farhan Haq.

Guterres kondolerer til de etterlatte og håper det blir gjennomført grundig etterforskning, legger Haq til.

To personer mistet livet i den polske landsbyen Przewodów tirsdag da en rakett slo ned. Landsbyen ligger få kilometer unna grensen til Ukraina.

Ifølge det polske utenriksdepartementet var raketten russiskprodusert. Polens president Andrzej Duda har på sin side uttalt seg mer avventende og sagt at raketten «mest sannsynlig» var russiskprodusert, men at dette ikke er bekreftet. Han har også sagt at det ikke er klart hvem som skjøt raketten.

USAs president Joe Biden sa onsdag morgen at raketten neppe ble skutt opp fra Russland.

Senere onsdag holder Nato krisemøte på ambassadørnivå om situasjonen.