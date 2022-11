Opplysningen om skadene etter de russiske angrepene kommer fra nestleder Kyrylo Tymosjenko ved den ukrainske presidentens kontor tirsdag kveld.

– Over sju millioner abonnenter har nå mistet strømmen, sier Tymosjenko. Han opplyser videre at 15 kraftanlegg over hele Ukraina ble ødelagt i angrepene.

– Våre elektroingeniører gjør nå alt for å gjenopprette strømforsyningen så snart som mulig, tilføyer han.